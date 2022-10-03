На 80-м году ушел из жизни Морозов Иван Ильич, первый глава местной администрации города...

На 80-м году ушел из жизни Морозов Иван Ильич, первый глава местной администрации города Гусь-Хрустального. Он руководил городом с 1991 по 1995 годы.Иван Ильич в 1962 году закончил школу № 22 в г. Поворино, Воронежской области. Служил в рядах Советской армии Южной группы войск. Высшее образование получил в Ленинградском электротехническом институте связи в 1972 году. По распределению был направлен на работу в г. Гусь-Хрустальный на Станцию космической связи в должности радиоинженера. С 1978 года Иван Ильич работал главным инженером СКС-1, а в 1983 году возглавил предприятие СКС-1.В 1990 году Морозов Иван Ильич был избран Председателем исполнительного комитета Гусь-Хрустального городского Совета народных депутатов. В ноябре 1991 был назначен главой местной администрации г. Гусь-Хрустального. Эту должность Иван Ильич занимал пять лет. Возглавляя город на сломе эпох, в трудное время экономического кризиса, в условиях острого бюджетного дефицита, нестабильной политической обстановки сумел сохранить работоспособность городского хозяйства, обеспечивающего горожан светом, теплом и водой. Морозов Иван Ильич проявил себя масштабным, разносторонним руководителем. Был открыт в общении с людьми, умел отстаивать свою точку зрения.Прощание с Морозовым Иваном Ильичом состоится 4 октября, по адресу: г. Гусь-Хрустальный, пр-т 50 лет Советской Власти, д. 5а (ООО ПКФ «ПАМЯТЬ»), отпевание в 10:00, вынос в 11:00, сообщила пресс-служба администрации города.