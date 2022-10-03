Данные опубликовал территориальный орган Федеральной службы государственной статистики.

Стало известно, почему в 2021 году погибали леса во Владимирской области.Актуальные данные опубликовал территориальный орган Федеральной службы государственной статистики. Всего на лесные площади в регионе приходится около 50% общей территории. На начало прошлого года показатель составлял около 1,5 миллиона гектаров.Специалисты Владимирстата пришли к выводу, что общая площадь погибших лесных насаждений уменьшились на 39,6%, то есть с 425 гектаров в 2020 году до 257 гектаров в 2021.Площадь погибших лесных насаждений от пожаров увеличилась на 91,2% к уровню 2020 года, что составляет 48 гектаров. Площадь погибших лесных насаждений от повреждений насекомыми сократилась с 28 гектаров до 11 гектаров, от воздействия неблагоприятных погодных условий — с 360 до 190 гектаров.