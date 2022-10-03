Ольга Бузова вновь шокировала публику своими играми.

Ольга Бузова вновь шокировала публику своими "играми".Звезда российскихсоциальный сетей и бывшая ведущая телепроекта "Дом-2" Ольга Бузовавновь вышла эпатировать публику. Девушка выложила странное видео, на которомона массирует себя… палкой колбасы.Это не первоепровокационное видео, в котором Ольга Бузова сама себя выставляет в невыгодномсвете. Звезда нередко выкладывает фото и видео в социальные сети, которыевызывают у поклонников недоумение, а порой и отвращение.Схватившаяся забольшой мясной причиндал звезда принялась раскатывать им свое тело, имитируямассаж. При помощи белоруской колбасы Бузова размяла упругий бугорок под юбкой.Речь идет об округлившемся животе телезвезды, который невыгодно подчеркнулакороткая юбка. Неудивительно, что пользователи сети давно заметили, что ОльгаБузова немного поправилась.В интервьюдиетолог напоминает, что колбаса — это абсолютно не полезный продукт. В нейсодержатся добавки и усилители вкуса. Именно из-за них наш организм такотчаянно требует добавки. Возможно, Ольге Бузовой стоит отказаться не только отигр с этим продуктом, но и от употребления его в пищу. В комментариях девушкепосоветовали перестать играть с любой едой, а самые преданные поклонникипопросили Ольгу задуматься о контенте, которым она делится с аудиторией.