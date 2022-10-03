01.10.2022 г. около 18:50 во Владимире на ул. Студеная гора у д. 3 произошло ДТП. Как сообщает...

01.10.2022 г. около 18:50 во Владимире на ул. Студеная гора у д. 3 произошло ДТП.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, по предварительной информации, водитель автомобиля «ГАС Солен», 1994 года рождения, при движении в сторону ул. Дворянская не справился с управлением, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Хендай» под управлением водителя 1990 года рождения, автомобилем «БМВ», которым управлял водитель 1990 года рождения, и автомобилем «Форд» под управлением водителя 1986 года рождения.В результате ДТП водитель «Хендай» был госпитализирован в медицинское учреждение. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.Фото: https://vk.com/overhearauto33