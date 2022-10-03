Судом установлено, что между сотрудником полиции и потерпевшим произошел конфликт в связи с...

Судом установлено, что между сотрудником полиции и потерпевшим произошел конфликт в связи с курением табака последним в подъезде многоквартирного дома в Струнине Александровского района. Подсудимый нанес потерпевшему опасные для жизни телесные повреждения, причинившие последнему тяжкий вред здоровью.За совершение указанного преступления оперуполномоченный подвергнут наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года, сообщила пресс-служба Александровского районного суда.Учтено, что подсудимый совершил преступное деяние в молодом возрасте, ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался, состоит в зарегистрированном браке, проживает с семьей, воспитывает двух малолетних детей, по месту жительства, а также и по месту прохождения службы в органах внутренних дел характеризуется положительно.Кроме того, в качестве смягчающего наказание подсудимому обстоятельства судом учтена противоправность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления. Поскольку курение потерпевшим в подъезде многоквартирного дома запрещено.Фото https://www.pxfuel.com/