Во Владимире 1 октября произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого пострадал один человек. Подробности рассказали в региональном ГИБДД. Авария случилась в 18.50

Во Владимире 1 октября произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого пострадал один человек. Подробности рассказали в региональном ГИБДД. Авария случилась в 18.50 напротив дома №3 по улице Студеная гора. По предварительной информации, водитель инкассаторской машины при движении в сторону дворянской не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в