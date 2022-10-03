С 3 октября в Коврове и Ковровском районе увеличат стоимость проезда на пригородных маршрутах.
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С 3 октября в Коврове и Ковровском районе увеличат стоимость проезда на пригородных маршрутах.
В связи со значительным удорожанием стоимости запасных частей и материалов для ремонта автобусов, увеличением МРОТ будет увеличена стоимость проезда. Как сообщает издание ГородКовров, цены на проезд поднимутся на следующие пригородные маршруты:
Маршрут №112 Ковров – Малыгино
Маршрут №128 Ковров – Доброград
Маршрут №106 Ковров – Крутово
Фото: пресс-служба администрации Владимирской области