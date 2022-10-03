С 3 октября в Коврове и Ковровском районе увеличат стоимость проезда на пригородных маршрутах. В...

С 3 октября в Коврове и Ковровском районе увеличат стоимость проезда на пригородных маршрутах.В связи со значительным удорожанием стоимости запасных частей и материалов для ремонта автобусов, увеличением МРОТ будет увеличена стоимость проезда. Как сообщает издание ГородКовров, цены на проезд поднимутся на следующие пригородные маршруты:Маршрут №112 Ковров – МалыгиноМаршрут №128 Ковров – ДоброградМаршрут №106 Ковров – КрутовоФото: пресс-служба администрации Владимирской области