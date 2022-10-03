Стоимость объекта составила 342,2 млн рублей.

В Красной Горбатке после реконструкции открылся стадион «Олимп». Стоимость объекта составила 342,2 млн рублей.Комплекс включает в себя футбольное поле, универсальную спортплощадку, четыре беговые дорожки по 400м, площадку для скейтбординга и воркаута. Всего можно будет заниматься 15 видами спорта. Вместимость трибун достигает 900 человек.Занятия будут вести педагоги и тренеры-инструкторы. Сооружение готово принимать соревнования муниципального, регионального и всероссийского масштабов.- Стадион торжественно открылся после капитальной реконструкции. Помню, как сложно было добиться перевода его в муниципальную собственность. Он принадлежал «Ковровскому электромеханическому заводу». Пришлось убеждать и руководство «Ростеха», и, конкретно, завода, что стадион без финансовой поддержки, через несколько лет просто зарастёт бурьяном. В итоге удалось положительно решить этот вопрос. Вторым этапом стояла задача внести объект в федеральную программу «Спорт -норма жизни!» с соответствующим финансированием. Наша команда «пробила» и этот вопрос. В ходе реконструкции вместе с главой администрации района Сергеем Лебедевым не раз посещал стадион. И вот - он в строю! Очень рад, что удалось осуществить мечту спортсменов. Думаю, что для всех жителей Селивановского района «Олимп» станет спортивным центром здорового образа жизни, - написал на своей странице в социальной сети депутат Государственной Думы Игорь Игошин.