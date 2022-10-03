1 октября в Красной Горбатке после капитальной реконструкции открылся стадион Олимп вместимостью...

1 октября в Красной Горбатке после капитальной реконструкции открылся стадион "Олимп" вместимостью 900 мест, об этом сообщает новостной портал Горбатка.ру. Реконструкция стала возможной благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни».У жителей появится возможность заниматься различными видами спорта — хоккей, футбол, теннис, фигурное катание, лыжные гонки, скейтбординг, лёгкая и тяжёлая атлетика. В административном двухэтажном здании расположены тренажёрный зал и зал для занятия фитнесом, на территории — площадка ГТО и площадка для воркаута.Фото: https://gorbatka.ru/