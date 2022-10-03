В Ногинске 1 октября было обнаружено тело 11-летнего мальчика. Ребенок жил с матерью и имел хронические заболевания. По данным , на теле подростка не было обнаружено следов насильственной ..

В Ногинске 1 октября было обнаружено тело 11-летнего мальчика. Ребенок жил с матерью и имел хронические заболевания. По данным , на теле подростка не было обнаружено следов насильственной смерти.Несмотря на это, Следственный комитет решил провести проверку по факту смерти ребенка. Как отмечают , следователи опрашивают мать погибшего и изучают условия проживания мальчика. Назначена судебно-медицинская экспертиза.