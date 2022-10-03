За три года участие в проекте Урок с чемпионов приняли 25 знаменитых спортсменов.

За три года участие в проекте "Урок с чемпионов" приняли 25 знаменитых спортсменов.Несколько лет назад в школах Москвы стартовал уникальный проект "Урок с чемпионом", в котором сочетаются воспитательная и образовательная составляющие. Для учеников проводят мастер-классы знаменитые спортсмены. Они знакомят детей с видами спорта, которыми занимаются сами, а также раскрывают секреты своих тренировок."Это лучшая мотивация для занятий физкультурой и посещения спортивных секций.Ребята на реальных примерах понимают, как важно ставить цели и стремиться к их достижению", – отметил директор Московского центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев.На сегодняшний день участниками этого проекта являются свыше 100 московских школ и колледжей. Новый сезон проекта "Урок с чемпионом" уже стартовал. Первое занятие по уже сложившейся традиции провел олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по гандболу заслуженный мастер спорта России Денис Кривошлыков в школе "Золотое сечение" на Ленинском проспекте. Спортсмен является руководителем проекта."Главная цель [проекта] — не обучить детей новым приемам и техникам, а сформировать стимул, потребность учиться самостоятельно, регулярно заниматься физкультурой и спортом, укреплять тело и дух", – рассказал Кривошлыков.В этом учебном году школьники встретятся как с постоянными гостями проекта, так и с новыми участниками. Например, в школе № 2116 урок провел · олимпийскийчемпион, двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы по вольнойборьбе заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России Давид Мусульбес.В октябре со школьниками встретится олимпийская чемпионка, чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию заслуженный мастер спорта России Елена Азарова.За все время участие в проекте приняли 25 профессиональных спортсменов, в том числе олимпийские чемпионки Ирина Сумникова, Ирина Привалова и Вера Шиманская, а также серебряный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова.Двукратный чемпион мира по фехтованию на колясках, восьмикратный чемпион России член сборной России, мастер спорта международного класса Николай Лукьянов провел уже несколько мастер-классов для школьников Москвы. Благодаря ему дети понимают, что для достижения цели не бывает преград.Для участия в проекте "Урок с чемпионом" руководству школы необходимо на сайте Московского центра "Патриот.Спорт".