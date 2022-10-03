Обескровлены и затоплены оказались жители дома №2 по улице Молодежной в селе Бабаево Собинского...

Обескровлены и затоплены оказались жители дома №2 по улице Молодежной в селе Бабаево Собинского района. Еще в августе там начался капитальный ремонт крыши, который так и не завершился. С подробностями Екатерина Васильева.Это видео сняли соседи Людмилы Кондратьевны. В момент обрушения потолка она была в гостях у внучки и это спасло женщину, уверены жители дома. Теперь внучка Катерина приезжает сюда, чтобы хоть как-то помочь бабушке уберечь квартиру от потопа.Людмила Энгель, жительница дома №2 по улице Молодежная:– Это все бы рухнуло на меня. И что? раз оно в зал пошло, значит и туда дойдет, какими темпами они делают.Отремонтированную полгода назад квартиру Светланы Головановой защищает натяжной потолок. Он просто вздувается от воды, которую после хозяева сливают. Но и этот "щит" в сезон дождей долго не выдержит.Светлана Голованова, жительница ул.Молодежная, 2:– Вот сильный дождик , у меня уже потекло здесь по стене, здесь пузырь, вообще три- четыре литра сливаем и потом перешел... вот их видно ,вот эти круги как они были эти пузыри то. И вот мы уже пятый день без света.И такая ситуация почти в каждой верхней квартире. Два месяца назад в рамках капитального ремонта с дома сняли всю кровлю. Но дальше этого рабочие не продвинулись.Шестопалова Нина, жительница ул.Молодежная, 2:– Кто выиграл тендер не раз сюда приезжал, все одни обещания:" все, девочки, все, завтра начинаем" и все.... день поработали и три опять никого нет. И так вот постоянно.Елена Полькина, жительница ул.Молодежная, 2:– Должны были почистить крышу нам, сейчас там голубиное говно, это гниет все, все сырое, все течет. Дальше если они закроют, все это сгниет, те же самые переклады деревянные, мы рухнем.Подрядчик - строительная компания "Теплострой". На наши звонки в офисе не ответили. Рабочие периодически появляются на стройплощадке, но чем они занимаются жители не знают .Руслан Джуманозаров, рабочий:– Предыдущие подрядчики накосячили, вот мы переделываем то, что они делали, все переделываем.Работы, согласно договору должны закончиться 2-го ноября- то есть время на завершение ремонта у бригады еще есть, а вот терпение у местных жителей давно закончилось. Как осенью, в самую дождливую пору, можно оставить дом без кровли, люди не понимают. В областном фонде капремонта поясняют: все регламентируют нормативы. Подрядчик должен был удостовериться в надежности крыши. И в надежности пленки, временно заменяющей кровлю.Сергей Гудков, первый заместитель гендиректора фонда капитального ремонта Владимирской области:– К сожалению, сегодня не удалось избежать протечек, нами были направлены на прошлой неделе или в середине прошлой недели письма в управляющую компанию,чтобы предоставили нам данные о протечках, направлена претензия, к сожалению сейчас расторгнуть не можем договор претензии принимаются они справедливы, будем решать вопрос.Теперь принимать работы будет не только стройконтроль, но и сами хозяева квартир. Они должны будут подписать акты приемки. Подрядчику в этом случае выгоднее решить все вопросы полюбовно. Если дело дойдет до суда, шансы того, что его выиграют жители дома, очень велики.Екатерина Васильева, Илья Хлудов, Семен Карпов.Вести Владимир