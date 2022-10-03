Обескровлены и затоплены оказались жители дома №2 по улице Молодежной в селе Бабаево Собинского...
Обескровлены и затоплены оказались жители дома №2 по улице Молодежной в селе Бабаево Собинского района. Еще в августе там начался капитальный ремонт крыши, который так и не завершился. С подробностями Екатерина Васильева.
Это видео сняли соседи Людмилы Кондратьевны. В момент обрушения потолка она была в гостях у внучки и это спасло женщину, уверены жители дома. Теперь внучка Катерина приезжает сюда, чтобы хоть как-то помочь бабушке уберечь квартиру от потопа.
Людмила Энгель, жительница дома №2 по улице Молодежная:
– Это все бы рухнуло на меня. И что? раз оно в зал пошло, значит и туда дойдет, какими темпами они делают.
Отремонтированную полгода назад квартиру Светланы Головановой защищает натяжной потолок. Он просто вздувается от воды, которую после хозяева сливают. Но и этот "щит" в сезон дождей долго не выдержит.
Светлана Голованова, жительница ул.Молодежная, 2:
– Вот сильный дождик , у меня уже потекло здесь по стене, здесь пузырь, вообще три- четыре литра сливаем и потом перешел... вот их видно ,вот эти круги как они были эти пузыри то. И вот мы уже пятый день без света.
И такая ситуация почти в каждой верхней квартире. Два месяца назад в рамках капитального ремонта с дома сняли всю кровлю. Но дальше этого рабочие не продвинулись.
Шестопалова Нина, жительница ул.Молодежная, 2:
– Кто выиграл тендер не раз сюда приезжал, все одни обещания:" все, девочки, все, завтра начинаем" и все.... день поработали и три опять никого нет. И так вот постоянно.
Елена Полькина, жительница ул.Молодежная, 2:
– Должны были почистить крышу нам, сейчас там голубиное говно, это гниет все, все сырое, все течет. Дальше если они закроют, все это сгниет, те же самые переклады деревянные, мы рухнем.
Подрядчик - строительная компания "Теплострой". На наши звонки в офисе не ответили. Рабочие периодически появляются на стройплощадке, но чем они занимаются жители не знают .
Руслан Джуманозаров, рабочий:
– Предыдущие подрядчики накосячили, вот мы переделываем то, что они делали, все переделываем.
Работы, согласно договору должны закончиться 2-го ноября- то есть время на завершение ремонта у бригады еще есть, а вот терпение у местных жителей давно закончилось. Как осенью, в самую дождливую пору, можно оставить дом без кровли, люди не понимают. В областном фонде капремонта поясняют: все регламентируют нормативы. Подрядчик должен был удостовериться в надежности крыши. И в надежности пленки, временно заменяющей кровлю.
Сергей Гудков, первый заместитель гендиректора фонда капитального ремонта Владимирской области:
– К сожалению, сегодня не удалось избежать протечек, нами были направлены на прошлой неделе или в середине прошлой недели письма в управляющую компанию,чтобы предоставили нам данные о протечках, направлена претензия, к сожалению сейчас расторгнуть не можем договор претензии принимаются они справедливы, будем решать вопрос.
Теперь принимать работы будет не только стройконтроль, но и сами хозяева квартир. Они должны будут подписать акты приемки. Подрядчику в этом случае выгоднее решить все вопросы полюбовно. Если дело дойдет до суда, шансы того, что его выиграют жители дома, очень велики.
Екатерина Васильева, Илья Хлудов, Семен Карпов.
Вести Владимир