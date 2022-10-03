В Суздальском районе на трассе Золотое кольцо произошла крупная авария. Как рассказали в...

В Суздальском районе на трассе "Золотое кольцо" произошла крупная авария.Как рассказали в соцсетях очевидцы происшествия, ДТП произошло на трассе "Владимир – Суздаль", а именно на повороте на Барское и Спасское. По предварительным данным, столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии, машины получили сильные механические повреждения. Движение затруднено. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, карета "Скорой помощи". О пострадавших пока неизвестно. Подробности уточняются.Причины происшествия устанавливаются. В причинах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.Фото Подслушано Автомобилистов | Владимир