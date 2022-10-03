Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев 3 октября представил трех новых руководителей территориальных органов МВД России,
<a href="https://33live.ru/novosti/03-10-2022-valerij-medvedev-vozglavil-umvd-rossii-po-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">Валерий Медведев возглавил УМВД России по Владимирской области</a> - Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев 3 октября представил трех новых руководителей территориальных органов МВД России,
[url=https://33live.ru/novosti/03-10-2022-valerij-medvedev-vozglavil-umvd-rossii-po-vladimirskoj-oblasti.html]Валерий Медведев возглавил УМВД России по Владимирской области[/url] - Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев 3 октября представил трех новых руководителей территориальных органов МВД России,