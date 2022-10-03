Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев 3 октября представил трех новых руководителей территориальных органов МВД России,

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев 3 октября представил трех новых руководителей территориальных органов МВД России, включая полковника полиции Валерия Медведева, который указом президента назначен на пост главы УМВД России по Владимирской области. «Исходя из анализа криминогенной ситуации, которая складывается на текущий момент, в каждом регионе повышенного внимания требуют разные