Смотрите в программе Вести-Владимир:
Права мобилизованных
Здоровье, семья, кредиты, ипотеки....
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
Права мобилизованных
Здоровье, семья, кредиты, ипотеки. Какие вопросы волнуют призванных по частичной мобилизации? И как их решить?
Ефросиньевская ярмарка
Гигантские овощи, концерты и необычные осенние блюда. Как в Суздале прошел один из лучших гастрономических фестивалей России.
Симфония-действо
И колокольный перезвон во Владимире. В областном центре впервые выступил московский академический камерный хор Владимира Минина.