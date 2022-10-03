Смотрите в программе Вести-Владимир: Права мобилизованных Здоровье, семья, кредиты, ипотеки....

Смотрите в программе "Вести-Владимир":Права мобилизованныхЗдоровье, семья, кредиты, ипотеки. Какие вопросы волнуют призванных по частичной мобилизации? И как их решить?Ефросиньевская ярмаркаГигантские овощи, концерты и необычные осенние блюда. Как в Суздале прошел один из лучших гастрономических фестивалей России.Симфония-действоИ колокольный перезвон во Владимире. В областном центре впервые выступил московский академический камерный хор Владимира Минина.