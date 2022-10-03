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Крыша уехала
В Собинском районе жители...
Не пропустите в итоговом выпуске "Вестей":
Крыша уехала
В Собинском районе жители многоквартирного дома, в результате ремонта, остались без крыши над головой. Как можно воздействовать на подрядчика?
Ефросиньевская ярмарка
Гигантские овощи, концерты и необычные осенние блюда. Как в Суздале прошел один из лучших гастрономических фестивалей России.
Под звон колокольчиков
И лучшие породы лошадей из нескольких регионов России. Чемпионат русских троек в Петушинском районе.