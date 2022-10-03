Не пропустите в итоговом выпуске Вестей: Крыша уехала В Собинском районе жители...

Не пропустите в итоговом выпуске "Вестей":Крыша уехалаВ Собинском районе жители многоквартирного дома, в результате ремонта, остались без крыши над головой. Как можно воздействовать на подрядчика?Ефросиньевская ярмаркаГигантские овощи, концерты и необычные осенние блюда. Как в Суздале прошел один из лучших гастрономических фестивалей России.Под звон колокольчиковИ лучшие породы лошадей из нескольких регионов России. Чемпионат русских троек в Петушинском районе.