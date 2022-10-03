Не пропустите в утреннем выпуске Вестей: Теперь Россия! Единая российская семья стала еще...

Не пропустите в утреннем выпуске "Вестей":Теперь Россия!Единая российская семья стала еще больше. Вхождение в состав России еще четырех регионов: как владимирцы оценивают историческое событие?Права мобилизованныхЗдоровье, семья, кредиты, ипотеки. Какие вопросы волнуют призванных по частичной мобилизации? И как их решить?За дружным столомГотовят и профессиональные кулинары и представители диаспор. Во Владимире проходят дни башкирской кухни.vladtv.ru