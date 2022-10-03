Во Владимире ежедневно удаляют с фасадов зданий, заборов и других поверхностей, в т.ч. с дорожных...

Во Владимире ежедневно удаляют с фасадов зданий, заборов и других поверхностей, в т.ч. с дорожных знаков, светофоров, тротуаров незаконно размещенную рекламу и различные «граффити».В сентябре уже удалено более 300 таких «граффити». Всего с начала года ликвидировано свыше 2000 надписей, содержащих рекламу наркотических веществ, сообщила пресс-служба горадминистрации.Эти надписи не только уродуют внешний вид города, но и часто являются незаконной рекламой наркотических средств, содержат состав уголовного преступления.Неравнодушные владимирцы могут внести свой вклад в пресечение криминальной деятельности наркодилеров. При обнаружении рекламы наркотиков на зданиях города можно устранить её самостоятельно или отправить сообщение на портал «Владимир — это мы».Если надпись появилась на стене вашего дома, необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ для ее удаления.При обнаружении лиц, наносящих надписи с информацией о ресурсах по продаже наркотических средств, жителям необходимо информировать полицию по телефонам: 32-64-05 или 02 или по телефону доверия администрации города Владимира 33-12-67.Фото пресс-служба горадминистрации.