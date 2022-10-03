Владимирский академический театр драмы открыл новый 174 театральный сезон. Первый спектакль нового творческого года состоялся на сцене городского дворца культуры. Вниманию публике

Владимирский академический театр драмы открыл новый 174 театральный сезон. Первый спектакль нового творческого года состоялся на сцене городского дворца культуры. Вниманию публике представили комедию «Доходное место» по пьесе Александра Островского. Это любимая моя дочь. Она была мне утешением на старости лет, но бог с ней. Возьмите её. Мне ради её счастья ничего не жалко. В