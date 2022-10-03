Расскажем о классе, в котором, по утверждению родителей школьников, мечтали бы учиться они сами....

Расскажем о классе, в котором, по утверждению родителей школьников, мечтали бы учиться они сами.Во Владимире появился "семейный класс". О программе обучения и особенностях такой системы образования узнала Екатерина Васильева.Если дома не до зарядки, то её легко сделать вместе с учителем. Каждое утро в этом классе ( да, это класс) начинается не за партами. Двигательная активность, любимая песня под гитару. И только потом ребята переходят к учебному процессу. Два урока по тридцать минут и первоклашки пойдут на прогулку. Такое расписание составили сами родители. Сами выбрали помещение, учителя и программу, по которой будут заниматься дети.Тина Склизкова, мама первоклассника:- Мы очень долго думали, на самом деле это не решение одного дня.Несколько лет мы обсуждали и думали, что хотелось бы нам как-то поинтереснее сделать программу для наших детей.// чтобы дети получили не только школьные знания , но какие-то другие предметы и навыки,которые пригодятся в жизни.Олег Кутейников, папа первоклассника:- Хотелось, в первую очередь, избежать домашних заданий для ребенка. Чтобы вечером я приходил и мог погрузиться полностью с ребенком. Сходить с ним в спортзал, сходить поиграть с ним в шахматы. Плюс хотелось, чтобы у него был прогресс в учебе, чтобы он с удовольствием шёл школу.Среди привычных предметов: правописание, чтение, математика, английский. Из необычных для первого класса - география, мировая художественная культура, психология и даже физика. Конечно, всё дети изучают в игровой форме.Милана Груздева:- А какой вы опыт делали? Мне очень понравилось как будто водомерка. Мы клали сначала бумажку туда туалетную, потом на неё скрепку, аккуратненько опускали и скрепка плавала.Существует в классе и своя система оценок.Лавр Харитонов:- Это дневник куда мы за хорошие задания нам дают наклейки. У тебя есть любимые наклейки? Да вот этот мотоцикл.Софья Егорова, педагог:- У них был выбор либо они копят самостоятельно в свой дневник, либо они впятером, вшестером объединяются и складывают. У нас есть сертификаты, пока что один они только заработали, накопили они по-моему 150 наклеек и я им выдала сертификат. Они пошли на эти наклейки в лазертаг с родителями играли в воскресенье и сейчас они тоже копят, по-моему, на поход в кино.Свобода выбора - еще одна ценность, которую хотят привить родители детям. И не важно будь это выбор блюда на обед или творческого задания. А еще часть занятий ребята могут выполнять и сидя, и стоя. В постоянном поиске лучших решений и сами родители. Выбирают методики и эффективные упражнения для детей. Педагогический опыт помогает.Тина Склизкова, мама первоклассника:- Мы используем , например, опыт советского образования и в то же время мы смотрим за современными тенденциями. Нам очень близка финская идея, хотя они много взяли от советской системы, но они переоформили. Еще нам нравится современная неформальная школа Димы Зицера, то есть тоже идеи мы оттуда берем.Софья Егорова, педагог:- Я работала в государственных учреждениях и я знаю, что, допустим, у меня есть два часа на какую-то тему. Это два часа и все, а если я беру больше часов на какую-то тему, я работаю в ущерб другой теме . А здесь такого нет. А здесь я поработала с утра и если я поняла, что там мальчики в математике или письме отстают, мы вечером сели и позанимались.Официально это называется "семейная форма образования", родители так и говорят - "семейный класс" . Но при этом все дети прикреплены к 15 школе Владимира. По закону они должны проходить промежуточную аттестацию в государственном образовательном учреждении.Запруднова Елена, первый заместитель директора департамента образования Владимирской области:- Родитель несет ответственность за качество предоставляемого образования, то есть оно должно соответствовать ровно тому,что получают и проходят в школе, федеральному государственному образовательному стандарту. И если ребенок не будет соответствовать тому качеству,которое в школе предоставляется , тогда ребенок возвращается в образовательную организацию.Сегодня по семейной форме образования в регионе занимается 231 ребенок. Хотя три года назад таких детей было втрое меньше. В профильном департаменте подчеркивают, родители все чаще становятся частью учебного процесса. И эта тенденция радует. Но большинство ребят, закончив таким образом начальные классы, возвращаются в школы. Родители этих детей готовы на эксперимент и настроены довести детей до "семейного выпускного".Екатерина Васильева, Семен Карпов, Вести Владимир.