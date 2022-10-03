17 декабря 1978 года во Владимире открылся кинотеатр «Русь», который поразил воображение жителей...

17 декабря 1978 года во Владимире открылся кинотеатр «Русь», который поразил воображение жителей всего города. Новый кинотеатр смотрелся чудесным современным дворцом на краю пустыря, где еще только предстояло вырасти парку имени 60-летия ВЛКСМ, который сейчас носит название "Добросельский". Просторные холлы, два зала: большой на 800 мест и малый на 300. Особенно впечатлял большой зал — и своими размерами, и продвинутым дизайном, и огромным экраном.22 июня 2006 года муниципальное унитарное предприятие города Владимира «Кинотеатр «Русь» было ликвидировано и продано инвесторам. Они сразу приступили к реконструкции кинотеатра, зданию которого на тот момент было почти 30 лет. Кинотеатр «Русь» существенно преобразился и стал называться культурно-развлекательным центром "РусьКино".Однако, в связи с крайне тяжелой ситуацией в сфере кино и остановкой деятельности крупных голливудских кинокомпаний в России один из двух существующих кинотеатров Владимира приостанавливает работу на неопределенный срок. Кадры из 1978 года - открытие и первые очереди зрителей, вы можете увидеть в нашем выпуске "Вестей".30 сентября состоялся последний сеанс в "РусьКино", с 1 октября 2022 года кинотеатр прекращает свою работу. Зрители в социальных сетях делились сценами с последнего киносеанса, отмечая, что титры не уступают по драматизму всем фильмам, которые были показаны в кинотеатре. Большинство жителей Владимира считают это потерей для города.Фото и видео: https://t.me/kreativny_kanal33