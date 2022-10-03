Хлебопечение – отрасль, которая во все времена была стратегической, ведь хлеб – это основа жизни.

Хлебопечение – отрасль, которая во все времена была стратегической, ведь хлеб – это основа жизни.От квалифицированной работы каждого звена производственной цепочки по выпуску важнейшей в России продукции, без преувеличения, зависит продовольственная безопасность страны. Вот почему специалисты индустрии хлебопечения обладают не только высокими профессиональными компетенциями, но и повышенным чувством ответственности. А это формирует четкую гражданскую позицию. Работники Владимирского хлебокомбината на днях продемонстрировали это на деле. Два представителя компании добровольно решили принять участие в специальной военной операции по защите Донбасса.Гордимся и дождемся!Решение Сергея Шевелева, начальника станции технического обслуживания, и Олега Гурычева, водителя погрузчика 1 категории, стать добровольцами для коллег было неожиданным, но встретило горячий отклик в коллективе. Сразу возникло желание проводить ребят тепло, по-семейному. Пусть знают, что их ждут и желают скорейшего возвращения.27 сентября выдалось солнечным. У памятника хлебопекам, сооружённого в честь индустриального хлебопечения России и 90-летия предприятия, собрались те, кто свободен от трудовой вахты. Сергей и Олег немного смущены таким вниманием. Предписания о прибытии на базу подготовки военнослужащих им вручал Сергей Можаев, военный комиссар города Суздаля и Суздальского района, к этому военкомату приписаны Сергей и Олег. Сергей Александрович был по-военному не многословен. Но его рукопожатие, как напутствие старшего по званию, для добровольцев многое значит. Сейчас они проходят воинскую подготовку на базе пункта сбора резервистов учебного центра в Коврове.Станислав Лапичев, исполнительный директор АО «Владимирский хлебокомбинат», провожая будущих защитников, сказал:- Сегодня мы приветствуем наших ребят, добровольцев. Вами принято осознанное и взвешенное решение о выполнении своего гражданского и патриотического долга, выразившееся в желании вступить в ряды тех, продолжит свою воинскую служб, принимая участие в спецоперации. Мы уважаем это решение. Сегодня мы направляем вас, специалистов группы компаний Владимирского хлебокомбината в распоряжение воинского командования, сохраняя при этом за вами рабочие места. Для нас важен каждый специалист, работающий в нашей слаженной команде. Мы будем ожидать вашего скорейшего возвращения для дальнейшей успешной работы во благо развития страны, во благо жителей Владимирской области! Вместе мы -большая и нерушимая сила!Мужской подходГруппа компаний Владимирского хлебокомбината объединяет два флагманских предприятия области - Владимирский и Вязниковский, крупнейшего в регионе оптово-розничного специализированного перевозчика хлебобулочных изделий «Сельхозавтотранс» и единственного и крупнейшего поставщика ржано-обдирной муки «Владимирский хлеб», город Юрьев-Польский. Чтобы ароматный «Дарницкий», пышный батон «Дачный» и душистая сдоба оказались на наших столах, производственная цепочка должна функционировать бесперебойно. В индустрии хлебопечения нет случайных людей. Сергея Шевелева и Олега Гурычева будет не хватать в коллективах, где трудились добровольцы. Но их решение вызывает всеобщее уважение.Алексей Серегин, управляющий предприятием «Сельхозавтотранс» отметил профессиональные достижения работавших под его началом добровольцев:- Мы с ними прошли много трудностей. Они при этом зарекомендовали себя с самой хорошей стороны. Это специалисты, готовые к развитию, самосовершенствованию, а главное – вложить свой труд в дальнейшее развитие нашего производства, которое не заменимо для города и области. Хочется пожелать им здоровья, скорейшего возвращения. Уверены, что очень скоро они вернутся на предприятие, выполнив свой воинский долг. А мы будем поддерживать их всеми возможными способами и средствами и ударным трудом выполнять свой трудовой долг.Олег Гурычев только 4 месяца проработал на производстве. Но успел завоевать уважение и расположение в коллективе.Наталья Оболешева, заведующая отделом экспедиции АО «Владимирский хлебокомбинат», непосредственный руководитель Олега, рассказала, что в коллективе его уважают за надежность и ответственность. Парень быстро освоил тонкости профессии, брался за сложную работу, никогда не подводил товарищей.- Это грамотный, добросовестный, квалифицированный специалист. Олег выразил добровольное желание принять участие в спецоперации. Долг каждого мужчины – защищать своих родных, близких, свою Родину. Нам, конечно, сложно будет работать без Олега – он один из лучших специалистов. И тем не менее коллектив полностью поддерживает его решение. И конечно мы будем ждать его возвращения с победой!Олег Гурычев во время срочной службы был старшим радистом. Номер части помнит назубок. Она относится к специализированным войскам России, армейской элите. Свое решение обсудил с близкими, но сразу дал понять, что убеждений менять не намерен.– Я считаю себя идейным человеком, патриотом своей Родины. Чтобы у нее ни случилось, я всегда на хорошей стороне и всегда окажу поддержку как близким, так и всем жителям Российской Федерации.Родным Сергея Шевелева, в свое время проходившего срочную службу в ракетных войсках, было не просто принять его решение. И это понятно. Но он сумел убедить близких, что для него очень важно именно сейчас быть там, где требуется его участие.- Я просто не могу и не хочу и не буду оставаться в стороне от происходящего. Поэтому и принял такое решение.Елена Запрудская, менеджер по работе с ключевыми клиентами Владимирского хлебокомбината, передала отправляющимся на спецоперацию работникам трогательные пожелания от всех женщин группы компаний АО «Владимирский хлебокомбинат»:- Мы гордимся вами и желаем, чтобы там далеко вас оберегала любовь ваших близких и друзей. Желаем вам удачи и пусть ангел-хранитель вас оберегает.Наследники поколения победителейЭто весьма символично, что теплые проводы коллег-добровольцев проходили у памятника хлебопекам, державшим боевую вахту у печей во время военного лихолетья.В годы Великой Отечественной войны комбинат работал в обстановке, приближенной к боевой. Автотранспорт был мобилизован для нужд фронта, большая часть мужчин призывного возраста сражались с врагом, не хватало основных производственных средств, сырья. Но хлеб выпекался бесперебойно. Когда под Москвой шли кровопролитные бои, коллектив хлебозавода выполнял задание по производству хлеба и сухарей для Красной армии на 120-130%.16 декабря 1943 года областная газета писала: «Коллектив Владимирского хлебокомбината добился крупной производственной победы во Всесоюзном социалистическом соревновании. Ноябрьский план хлебокомбината по валовому выпуску продукции был перевыполнен. Производительность труда рабочих достигла 145% к норме. Рабочих, не выполняющих норм, нет».В то время предприятие с 43 места среди заводов пищевой отрасли вышло на лидирующие позиции. Во Всесоюзном социалистическом соревновании за ноябрь наш завод занял третье место по своему наркомату.Переживая все тяготы военного времени, хлебопеки собрали деньги на формирование батальона народного ополчения, сроили оборонительные сооружения под Москвой, сдавали кровь для раненых красноармейцев. Несколько рабочих хлебозавода вступили в военизированный лыжный отряд. Заводчане доблестно сражались на фронте. Тестомес Вязниковского хлебокомбината Григорий Репкин, сержант-разведчик, захватил, в общей сложности 17 «языков», дошел от Москвы до Берлина и стал полным кавалером ордена Славы. Штурмовал рейхстаг бывший директор Владимирского хлебокомбината Анатолий Фирсов, геройски прошедший с боями всю Европу.А их коллеги в тылу, несмотря на все трудности, в 1944 году провели реконструкцию Владимирский хлебозавода. Новая высокопрочная печь обеспечила улучшение качества продукции и рекордную производительность: 40 тонн хлеба в сутки. Почти в два раза больше, чем прежде. Не даром по всей стране, во все года проходил день памяти труженикам тыла «ПОБЕДА КОВАЛАСЬ В ТЫЛУ».Хлеб – продукт стратегическийЗнаете ли вы, что черный хлеб Владимирского хлебокомбината туристы увозят с собой в качестве сувенира, говоря: «Он такой, как в детстве»? Да и сами владимирцы везут в другие города как подарок различные сорта рустикального хлеба. Так что у нас есть все основания гордиться продукцией группы компаний «Владимирский хлебокомбинат», как символом Владимирской области. Это доказывает, что в компании трудятся достойные наследники славы владимирских хлебопеков.Работа над качеством конечного продукта начинается «от земли» - с применения передовых методов выращивания, хранения и переработки зерна и особенно ржи. Тщательная разработка рецептуры изделий, грамотно организованная технологическая цепочка, жесткий контроль качества, правильная маркетинговая стратегия, грамотная логистика – все направлено на то, чтобы в срок доставить хлеб и хлебобулочные изделия до каждого магазина, школы, воинской части, больницы, детские сады и 1200000 жителям области ежесуточно.Станислав Лапичев, провожая добровольцев, сказал:- Мы их очень ждем вас обратно Каждый сотрудник для нас сегодня важен, чтобы выполнить ту возложенную на нас стратегически важную обязанность по обеспечению населения и армии хлебом.В настоящее время на хлебокомбинате реализуется программа повышения производительности труда, организованная в рамках одноименного нацпроекта. Основная задача – внедрить на предприятие передовые механизмы, которые улучшат его экономические показатели и позволят стать флагманом индустрии. Важнейший ресурс в ее реализации – грамотные, квалифицированные кадры, вовлеченные в непрерывную производственную цепочку. Не секрет, что производительность труда напрямую влияет на себестоимость продукции. Для таких продуктов как хлеб – это вопрос социально значимый.Производство хлеба – не только трудоемкий процесс. Есть в этом что-то более значимое, чем соблюдение техпроцесса и протоколов качества. Душа и любовь – вот важнейшие ингредиенты, которые делают просто буханку Хлебом. А этому не научишься за две-три смены. Вот почему в группе компаний так дорожат каждым работником.- Выполнение мобилизационного задания является важной задачей, обществ группы компаний как стратегических значимых предприятий области, поскольку их выполнение обусловленной необходимостью бесперебойного обеспечения хлебом гражданского населения и воинских частей. Поэтому каждый работник на особом счету.При введении мобилизации, режимов ГО и ЧС хлеб является одним из основных жизненно важных и необходимых продуктов, в связи с чем на указанный период на предприятия хлебопекарной отрасли возлагается стратегическая роль, заключающаяся в обеспечении бесперебойного и устойчивого снабжения населения и армии безопасным и качественным продовольствием. Группа компаний готова не только сохранять объемы поставок хлеба, но и в текущем режиме, но и готова оперативно реагировать на выполнение дополнительных задач. стратегических задач по поставке продукта первой необходимости – хлеба.При сегодняшних обстоятельствах от нас требуется максимальная концентрация всех сил и ресурсов. И в данной ситуации нам, как и всем хлебопекарным предприятиям, имеющим мобилизационные задания, необходим особый статус в вопросах призыва, при исполнении Указа о частичной мобилизации, - считает Станислав Лапичев.