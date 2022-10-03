Нового руководителя владимирского УМВД 3 октября представил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Им стал полковник полиции Валерий Медведев, который до этого занимал пост замначальника УМВД России по Белгородской области.

Нового руководителя владимирского УМВД 3 октября представил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Им стал полковник полиции Валерий Медведев, который до этого занимал пост замначальника УМВД России по Белгородской области.Министра сразу поставил новому руководителю задачу – обратить внимание на профилактику правонарушений, активизировать борьбу с нелегальным оборотом алкоголя, пресекать факты мошенничества и наладить работу с обращениями граждан.Владимир Медведев приступил к своим обязанностям уже сегодня, 3 октября.