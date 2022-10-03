Нового руководителя владимирского УМВД 3 октября представил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Им стал полковник полиции Валерий Медведев, который до этого занимал пост замначальника УМВД России по Белгородской области.
Нового руководителя владимирского УМВД 3 октября представил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Им стал полковник полиции Валерий Медведев, который до этого занимал пост замначальника УМВД России по Белгородской области.
Министра сразу поставил новому руководителю задачу – обратить внимание на профилактику правонарушений, активизировать борьбу с нелегальным оборотом алкоголя, пресекать факты мошенничества и наладить работу с обращениями граждан.
Владимир Медведев приступил к своим обязанностям уже сегодня, 3 октября.