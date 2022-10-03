Накануне, 2 октября, около 7 часов вечера, в МЧС поступило сообщение о пожаре в студии-красоты в...

Накануне, 2 октября, около 7 часов вечера, в МЧС поступило сообщение о пожаре в студии-красоты в городе Владимире.Прибыв на улицу Комиссарова, д. 4А, пожарные увидели дым из помещения. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 4 кв. м.Сгорела внутренняя отделка и имущество. Погибших и пострадавших нет. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, к ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники, 15 человек личного состава. Дознаватель устанавливают причину пожара.Фото: 33.mchs.gov.ru/