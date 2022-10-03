Сгорела внутренняя отделка. Погибших и пострадавших нет.

Во Владимире загорелся салон красоты. ЧП произошло 2 октября в 18-49.На Комиссарова-4А загорелась студия красоты. На момент прибытия шести единиц техники и 15 человек личного состава из помещений наблюдался едкий дым. Звено газодымозащитной службы отправилось для разведки и тушения пожара. Пламя ликвидировали на площади 4 квадратных метра. Сгорела внутренняя отделка. Погибших и пострадавших нет.Дознаватель МЧС устанавливает причину возгорания.