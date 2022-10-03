Сейчас на портале госзакупок размещено еще восемь контрактов на благоустройство дворовых...

Сейчас на портале госзакупок размещено еще восемь контрактов на благоустройство дворовых территорий.Это Верхняя Дуброва, 13; Никитская, 23 и 25; Мира, 90; Добросельская, 161; Безыменского, 10Б; Разина, 18; Северная, 24.В них за 30 дней - фактически до первого снега - необходимо установить лавочки и урны, согласно пожеланиям жителей.Тем временем, специалисты муниципального «Центра управления городскими дорогами» («ЦУГД») продолжают ежедневный плановый ремонт объектов обустройства городских дорог: восстанавливают и заменяют поврежденные дорожные знаки, ремонтируют светофоры и ограждения, остановочные пункты общественного транспорта.Организована мойка элементов дорожной инфраструктуры. С объектов удаляется незаконная реклама. Работы по ремонту и замене дорожных знаков идут на ул. Большой Московской, Дворянской, Красной, Разина, Диктора Левитана, Завадского, Большой полянке, Красном и Большом проездах, Судогодском шоссе, сообщила пресс-служба горадминистрации.Фото https://www.pxfuel.com/