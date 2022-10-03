А во Владимире с единственным концертом побывал знаменитый Московский академический камерный хор...

А во Владимире с единственным концертом побывал знаменитый Московский академический камерный хор Владимира Минина. Владимирцы услышали симфонию-действо Валерия Гаврилина "Перезвоны". Репортаж Веры Куликовой.Среди артистов Минин-хора Андрей Иванов. Ученик маэстро Эдуарда Маркина. Выпускник Владимирской капеллы мальчиков говорит- всегда мечтал о гастролях в родном городе.Андрей Иванов, хормейстер, артист Минин-хора:– Очень долго, наверное, этого ждал! Как-то все время думал почему во Владимир нас не заносила судьба. Вот в этот раз удалось и именно в родной зал, что называется!Сейчас в знаменитом Московском академическом камерном хоре Андрей Иванов и хормейстер, и артист. По его словам, работа в коллективе с самим народным артистом СССР Владимиром Мининым- бесценный опыт.Андрей Иванов, хормейстер, артист Минин-хора:– Общение с Владимиром Николаевичем непосредственно на репетициях, иногда там тет-а-тет, с его коллегами, потому что коллектив обладает целой плеядой блестящих музыкантов, который все время помогали ему руководить, либо были тоже артистами и коллегами- это бесценный опыт!"Минин-хор" во Владимир привез симфонию-действо Валерия Гаврилина- "Перезвоны". Ее композитор посвятил дирижеру Владимиру Минину. Произведение частично прозвучало в 1981-м в постановке пьесы Василия Шукшина "Степан Разин". А в 1984-ом состоялась премьера симфонии в Ленинграде в исполнении хора Минина. Знаменитому дирижеру девяносто три и он уже не выходит на сцену. Его дело продолжают его ученики. Сейчас Тимофей Гольберг -главный дирижер хора и его художественный руководитель. Он говорит: "Перезвоны" должны были прозвучать в древнем Владимире.Тимофей Гольберг, главный дирижер, художественный руководитель Минин-хора:– Такое ощущение, что оно всегда звучало, когда звучала Русь! Это я думаю прежде всего выражается в том, что сам колокол-это , наверное, самый главный в России на Руси инструмент. Он отмерял время, под колокол человек рождался, под колокол человека провожали в мир иной.Колокол композитор мастерски запрятал внутри хора. Валерий Гаврилин писал в своем дневнике, что как бы не менялся мир, всегда в нем остается красота , совесть и надежда. Поэтому и сегодня "Перезвоны" звучат так своевременно. Свидетельство тому пятнадцатиминутные овации устроенные зрителями по окончании концерта.Вера Куликова, Александр Чунаев.Вести-Владимир