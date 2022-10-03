Прокуратурой Владимирской области проведена проверка по обращению местной жительницы. Установлено,...

Прокуратурой Владимирской области проведена проверка по обращению местной жительницы. Установлено, что многоквартирный дом № 45А по ул. Растопчина г.Владимира включен в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах на период 2020–2022 годов с ремонтом крыши в 2022 году.Несмотря на истечение 30.08.2022 срока выполнения работ,на момент проверки подрядной организацией не выполнена отделка откосов противопожарных дверей, монтаж лестницы, покраска лестниц, уборка мусора.Благодаря вмешательству прокуратуры, в настоящее время работы по ремонту кровли полностью завершены.15.09.2022 представителями Фонда, подрядчика, лица, осуществляющего строительный контроль, органа местного самоуправления, собственникови лицом осуществляющим управление домом подписан акт выполненных работ.Фото: https://www.pxfuel.com/