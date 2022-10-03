Начиная с 4 октября, к проверкам качества обслуживания пассажиров городского общественного...

Начиная с 4 октября, к проверкам качества обслуживания пассажиров городского общественного транспорта, проводимых сотрудниками управления транспорта и связи мэрии Владимира, будут привлечены сотрудники районных администраций.Качество транспортного обслуживания жителей оставляет желать лучшего - это касается и соблюдения графиков движения, и состояния подвижного состава. Городские власти уже начали поэтапное обновление парка автобусов и троллейбусов. Моментально заменить все «бывалые» машины на новые, разумеется, невозможно, но это не означает, что подвижной состав может выезжать на линию с грязными салонами и бортами, - отметил врио главы Владимира Александр Максимов.В соответствии с условиями муниципальных контрактов, все 9 перевозчиков, работающие на общественных маршрутах города Владимира, обязаны соблюдать сводное расписание отправления транспортных средств с остановок и обеспечивать надлежащую чистоту и санитарное состояние пассажирских салонов.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта перевозчики могут быть оштрафованы: за несоблюдение расписания штраф составляет 2000 рублей, за ненадлежащее санитарное состояние салона транспортного средства - 1000 рублей.На подмогу семи работникам городского управления транспорта направлены сотрудники районных администраций. С завтрашнего утра каждая районная администрация определит по 3 своих сотрудника, которые будут фиксировать такие нарушения и сообщать информацию в управление транспорта и связи для принятия соответствующих санкций к перевозчикам-нарушителям.Кроме того, как напоминает пресс-служба мэрии, любой пассажир может обратиться по всем вопросам работы общественного транспорта на«горячую линию» управления транспорта и связи администрации города Владимира. Телефон 53-31-35 с 08.30 до 17.00.Фото: https://vladimir-city.ru/