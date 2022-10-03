Во Владимире МКУ «Благоустройство на прошлой неделе отремонтировало 88 вышедших из строя ламп и плафонов, о которых ранее говорил врио главы города Александр Максимов. Максимов, напомним,

Во Владимире МКУ «Благоустройство на прошлой неделе отремонтировало 88 вышедших из строя ламп и плафонов, о которых ранее говорил врио главы города Александр Максимов. Максимов, напомним, предложил коммунальщикам самим пройтись по осенней слякоти без света и потребовал как можно скорее заменить 88 светильников. В муниципальной компании поменяли 25 светильников-торшеров у Дома культуры молодежи, 32 торшера