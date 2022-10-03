С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 171778 владимирцев.

Во Владимирской области на 3 октября выявлено 416 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 143 человек. Ещё 55 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 53 - в Ковровском, 9 - в Петушинском, 18 - в Кольчугинском, 12 - в Александровском, 5 - в Юрьев-Польском, 47 - в Гусь-Хрустальном, 1 - в Собинском, 6 - в Киржачском, 17 - в Камешковском, 2 - в Меленковском, 4 - в Вязниковском, 19 - в Суздальском и 4 - в Селивановском районах, а также 21 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 171778 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 47503 заболевших во Владимире, 20069 - в Ковровском районе и 18674 - в округе Муром.