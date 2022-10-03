Губернатор Александр Авдеев поручил провести закупку оборудования для строящегося инфекционного...

Губернатор Александр Авдеев поручил провести закупку оборудования для строящегося инфекционного госпиталя до конца ноября.Сегодня глава региона в очередной раз побывал на объекте. Как заявил Авдеев в соцсетях, процесс поэтажного ввода здания в эксплуатацию должен проходить одновременно с установкой оборудования. Напомним, ковидарий планируется сдать до конца года.Тем временем за прошедшие сутки во Владимирской области подтверждено 416 новых случаев ковид-19. Это на 29 случаев меньше, чем накануне. И практически на 150 человек меньше чем неделю назад. При этом выздоровело шестьсот восемь человек. По данным департамента здравоохранения, сейчас в регионе 410 коек для пациентов с коронавирусом. Из них занято чуть больше половины.