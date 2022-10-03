На территории региона за прошедшие сутки 3 октября лабораторно подтверждено 416 случаев заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 3 октября лабораторно подтверждено 416 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на 29 случаев меньше, чем накануне.
143 - во Владимире
55 — в Муромском районе
53 — в Ковровском районе
47 — в Гусь-Хрустальном районе
21 — в Радужном
19 — в Суздальском районе
18 — в Кольчугинском районе
17 — в Камешковском районе
12 — в Александровском районе
9 — в Петушинском районе
6 — в Киржачском районе
5 — в Юрьев-Польском районе
4 — в Вязниковском районе
4 — в Селивановском районе
2 — в Меленковском районе
1 — в Собинском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 171 778 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).