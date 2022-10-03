На территории региона за прошедшие сутки 3 октября лабораторно подтверждено 416 случаев заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 3 октября лабораторно подтверждено 416 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Это на 29 случаев меньше, чем накануне.143 - во Владимире55 — в Муромском районе53 — в Ковровском районе47 — в Гусь-Хрустальном районе21 — в Радужном19 — в Суздальском районе18 — в Кольчугинском районе17 — в Камешковском районе12 — в Александровском районе9 — в Петушинском районе6 — в Киржачском районе5 — в Юрьев-Польском районе4 — в Вязниковском районе4 — в Селивановском районе2 — в Меленковском районе1 — в Собинском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 171 778 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).