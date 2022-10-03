В агротуристическом комплексе Богдарня прошел 18-ый фестиваль русских троек Владимирский тракт....

В агротуристическом комплексе "Богдарня" прошел 18-ый фестиваль русских троек "Владимирский тракт". На нем побывала наша съемочная группа.Топот копыт и звон дорожных колокольчиков. На манеж выходят команды из нескольких регионов страны. Среди них участники из Владимирской, Архангельской и Костромской областей. Возглавляет парад - тройка из конюшни "Богдарни" под управлением мастера-наездника Василия Минчева. Конные соревнования здесь стали традицией. Фестиваль проводится на территории комплекса уже в 18 раз.Демидов Константин, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия Владимирской области:– Сама русская тройка, как в общем-то и фестиваль, основателем которого была семья Кописки, давно стали уже частью истории не только Владимирской области, но и всего русского народа. Я думаю, что с такими хранителями нашей истории, хранителями нашей культуры, как семья Кописки, коллектив АТК "Богдарня", все участники сегодняшнего фестиваля - я думаю у русского народа будет отличное будущее.В турнире принимают участие вятские, русские, орловские и немецкие породы лошадей. Все экипажи проходят полосу препятствий. Оцениваются скорость и техника езды, а также оформление упряжки.Нина и Джон Кописки уверены - турнир русских троек не только спорт, но и важное культурное наследие, национальный символ России. И поддерживать его надо особенно в сегодняшней сложной ситуации. Супружеская пара занялась возрождением русской тройки на владимирской земле 8 лет назад.Нина Кописки, владелец АТК "Богдарня":– Мы еще знаем, что в Калужской области оказывают большую поддержку тройкам. Ну, к сожалению, нам сейчас, вот во Владимирской области, кроме семьи Кописки...никакой помощи нет. Нам бы, конечно, хотелось...Русская тройка - символ России, понимаете? А не будет символа - о чем мы будем говорить?Джон Кописки, владелец АТК "Богдарня":– Мы должны хранить все русские традиции, потому что весь мир должен знать - мы здесь, всегда будем здесь. Слава Богу у нас такие же традиции. Это особенная русская традиция. Я рад, что у нас есть возможность хранить это.Отсылает к традициям и осенняя сырмарка - еще одна визитная карточка "Богдарни". Несколько раз в год сюда съезжаются лучшие сыровары не только из Владимирской области, но и со всей страны. Фермерские продукты, мясные деликатесы и сладости - приятный бонус для гостей турнира.Александра Лебедикова, Александр Чунаев.Вести-Владимир