Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, по техническим причинам 8 и 26...

Как сообщает Волго-Вятская пригородная пассажирская компания, по техническим причинам 8 и 26 октября будет изменено расписание нескольких электропоездов, курсирующих на линии «Муром-Арзамас».Так, 8 октября поезд №6077 сообщением «Арзамас-2 — Муром» отправится в 16.43, а прибудет на конечную станцию в 19.07.А 26 октября сразу четыре электрички поедут по измененному расписанию:- поезд № 6075 сообщением Арзамас 2 – Муром 1 будет отправляться в 12.09 и прибывать на конечную станцию в 14.39;- поезд № 6076 сообщением Муром 1 – Арзамас 2 будет отправляться в 11.30 и прибывать на конечную станцию в 14.00;- поезд № 6077 сообщением Арзамас 2 – Муром 1 будет отправляться в 16.40 и прибывать на конечную станцию в 19.09;- поезд № 6078 сообщением Муром 1 – Арзамас 2: до станции Балахониха следует действующим расписанием (отправление в 15:50), далее Балахониха 18.07-18.08, о.п. Маяк 18.14,5-18.15, о.п.386 км 18.19,5-18.20, Костылиха 18.24,5-18.25, о.п.393 км 18.28,5-18.29, Шумлейка 18.33,5-18.34.Фото: телеграм-канал РЖД