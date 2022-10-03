На территории региона за прошедшие сутки 2 октября лабораторно подтверждено 445 случаев заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 2 октября лабораторно подтверждено 445 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.166 сл. в г.Владимире,53 сл. в Муромском,57 сл. в Ковровском,15 сл. в Петушинском,21 сл. в Кольчугинском,8 сл. в Александровском,11 сл. в Юрьев-Польском,39 сл. в Гусь-Хрустальном,0 сл. в Судогодском,0 сл. в Собинском,14 сл. в г. Радужный,16 сл. в Киржачском,25 сл. в Камешковском,0 сл. в Гороховецком,3 сл. в Меленковском,2 сл. в Вязниковском,13 сл. в Суздальском,2 сл. в СеливановскомВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 171362 случая заболевания коронавирусом.