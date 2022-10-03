Во Владимирской области выявили 416 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 3 октября. Днем ранее было 445. Суточный прирост снижается седьмой день подряд. Госпитализировано четыре

Во Владимирской области выявили 416 новых случаев заражения коронавирусом за сутки на 3 октября. Днем ранее было 445. Суточный прирост снижается седьмой день подряд. Госпитализировано четыре человека, накануне было два. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 171 778. В лидерах по заражениям Владимир – 143 заболевших за сутки. На втором месте