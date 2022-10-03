В ходе частичной мобилизации порядка 80 человек призвали на службу по ошибке. Об этом рассказал военный комиссар области. Юрий Гусаров провел первую после объявления частичной мобилизации

В ходе частичной мобилизации порядка 80 человек призвали на службу по ошибке. Об этом рассказал военный комиссар области. Юрий Гусаров провел первую после объявления частичной мобилизации пресс-конференцию. По его словам, на данный момент все призванные по ошибке возвращены домой. При этом военком области дал понять, что в допущенных ошибках по большей части виноваты сами мобилизованные.