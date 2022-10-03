Троекуровское кладбище Москвы было организовано как филиал Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронили артистов, художников, спортсменов, видных политических деятелей. Тут покоятся политик Борис Немцов, певцы Валентина Толкунова, Юрий Шатунов и Валентина Легкоступова, журналист Анна Политковская, актеры Александр Лазарев, Марина Голуб и Николай Караченцов. Тут же теперь лежит и Борис Моисеев. Правда, сделать это оказалось непросто – грянул скандал.

Троекуровское кладбище Москвы было организовано как "филиал" Новодевичьего во второй половине 1970-х годов. Здесь хоронили артистов, художников, спортсменов, видных политических деятелей. Тут покоятся политик Борис Немцов, певцы Валентина Толкунова, Юрий Шатунов и Валентина Легкоступова, журналист Анна Политковская, актеры Александр Лазарев, Марина Голуб и Николай Караченцов. Тут же теперь лежит и Борис Моисеев. Правда, сделать это оказалось непросто – грянул скандал.Стоимость захоронения на Троекуровском зависит от "престижа" участка и начинается от 1 163 610 рублей. Но это официальные цены. Неофициально же, как говорят, здесь могут брать и все три миллиона рублей.В 2010-м Моисеев получил звание Заслуженного артиста России, которое, в числе прочих льгот, позволяет получить место на престижном погосте. Но, как рассказала присутствовавшая на панихиде актриса и певица Алена Кравец, с местом под захоронение возникли некоторые проблемы."Под захоронение певца, насколько я знаю, предлагали, менее престижные, другие кладбища, – говорит Кравец. – Например, Николо-Архангельское, где покоится Жанна Фриске. Землю же на Троекуровском Моисееву не хотели давать. Хлопотали его знаменитые артисты-друзья. Я слышала, вопрос чуть ли не до столичного мэра дошел и решался на высшем уровне!"В итоге все устроилось – певец упокоился на 21-м участке, который считается одним из самых "звездных". Тут находятся могилы Романа Карцева, Бориса Клюева, Эдуарда Успенского, Тамары Миансаровой...Стоит напомнить, что когда здесь хоронили не имеющую званий певицу Юлию Началову, то с местом тоже возникли трудности.Тогда в ситуацию вмешалась зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она сделала депутатский запрос на имя главы Департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка, в котором, в частности, говорилось: "Юлия была подлинным патриотом, искренним, преданным служению Родине. С учетом вклада, внесенного Началовой в российскую музыкальную культуру, просим безвозмездно выделить участок на Троекуровском кладбище для захоронения, а также предоставить траурный зал для прощания и панихиды".