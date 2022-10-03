За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных...

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 32 человека получили ранения различной степени тяжести, в том числе получил травмы 1 ребенок.Полицейскими оформлено 310 происшествий с материальным ущербом.С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 3 автопроисшествия. Выявлено 70 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Так, 29 сентября в 15:45 в г. Курлово на улице Центральная у дома 38 водитель автомобиля ВАЗ – 11173, 1967 г. р., не справился с управлением, в результате чего съехал в правый кювет и оказался в кустах. В результате ДТП водитель направлен на амбулаторное лечение.Накануне, 2 октября, в 20:00 в г. Покров на улице К. Либкнехта у дома 29 водитель автомобиля RENAULT – LOGAN, 1975 г. р., совершил наезд на велосипед «Стелс», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 36-летний велосипедист госпитализирован.Фото: 33.xn--b1aew.xn--p1ai/