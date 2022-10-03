В дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 78-летняя местная жительница с...

В дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 78-летняя местная жительница с сообщением о пропаже кошелька, в котором находились денежные средства в сумме более 6 000 рублей.Полицейские выяснили, что пропажу своего кошелька заявительница обнаружила после посещения одного из сетевых магазинов.При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что женщина, расплатившись за приобретенные товары, отставила кошелек в корзине для продуктов. 62-летняя работница магазина оставила кошелек.Фигурантка дала признательные показания. Ущерб потерпевшей был возмещен, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев – Польскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.Фото https://www.pxfuel.com/