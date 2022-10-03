В Киржаче местная жительница судилась с индивидуальным предпринимателем из-за поставки...

В Киржаче местная жительница судилась с индивидуальным предпринимателем из-за поставки некачественного спального гарнитура. Женщина требовала расторгнуть договор купли-продажи, возместить выплаченные за мебель средства, а также неустойку, компенсацию морального вреда, штраф 50% от взысканной суммы, убытки, причиненные в связи с приобретением товара ненадлежащего качества.Женщина приобрела спальный гарнитур на сумму — 135,5 тысяч рублей, сообщает Киржачский районный суд.Претензия, которую женщина направила продавцу некачественной мебели, была оставлена без удовлетворения, и она обратилась в суд. Ответчик в судебном заседании не признал иск и настаивал, что на мебели были незначительные дефекты.Фото: https://www.pxfuel.com/