Прокуратура по Владимирской области сообщила, что надзорное ведомство по Суздальскому району...

Прокуратура по Владимирской области сообщила, что надзорное ведомство по Суздальскому району утвердило обвинительное заключение в отношении 46-летнего жителя города Новосибирска. Мужчина обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба.Установлено, что с июня по август 2020 года гражданин, находясь в СИЗО Ставропольского края в результате случайного набора цифр позвонил жительнице города Суздаля. Искажая голос, выдавая себя сначала за сына собеседницы, а затем за сотрудника полиции, злоумышленник сообщил ей заведомо ложные сведения о совершённом её сыном дорожно-транспортном происшествии, в результате которого последний сбил человека. Под предлогом оказания помощи пострадавшему и избежания уголовной ответственности осужденный предложил женщине заплатить денежные средства в размере 120 тысяч рублей. Пострадавшая перевела мошеннику все имеющиеся у неё денежные средства в размере 70 тысяч рублей.Уголовное дело будет направлено в Суздальский районный суд для его рассмотрения по существу.Фото: https://www.pxfuel.com/