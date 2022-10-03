В Гусь-Хрустальном прокурор направил в суд дело о выращивании конопли и покушении на дачу взятки полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе региональном прокуратуры. Установлено, что

В Гусь-Хрустальном прокурор направил в суд дело о выращивании конопли и покушении на дачу взятки полицейскому. Об этом сообщили в пресс-службе региональном прокуратуры. Установлено, что обвиняемый выращивал в теплице на территории дома не менее 28 наркосодержащих растений, которые он культивировал, поливал и удобрял. Части двух кустов он оборвал и хранил в теплице без цели сбыта.