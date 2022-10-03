Заместителем Гусь-Хрустального межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение в...

Заместителем Гусь-Хрустального межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении 41-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном хранении и культивировании конопли, а также покушении на дачу взятки должностному лицу.Установлено, что обвиняемый, являясь наркозависимым, в теплице на придомовой территории вырастил не менее 28 наркотикосодержащих растений конопли (растения рода Cannabis).Части двух растений общей массой 57.3 грамма хранились в теплице без цели сбыта.В ходе оперативно-розыскного мероприятия, проведенного сотрудниками полиции и УФСБ России по Владимирской области, незаконно хранимые обвиняемым растения и 26 кустов конопли изъяты.Мужчина, желая избежать ответственности за совершенные им преступления, передал начальнику отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД «России «Гусь-Хрустальный» в качестве взятки за укрывательство совершенных им преступлений 30 тыс. рублей, положив их в бардачок служебного автомобиля.Сотрудник полиции отказался принимать взятку и сообщил об этом факте в дежурную часть. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Гусь-Хрустальный городской суд, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: Pixabay.com