Объявления об отключении газа по причине ремонтных работ. Такие иногда появляются на домах Владимира. Но как часто вместо нескольких часов без газа люди сидят целыми сутками? Так, например,

Объявления об отключении газа по причине ремонтных работ. Такие иногда появляются на домах Владимира. Но как часто вместо нескольких часов без газа люди сидят целыми сутками? Так, например, произошло и с этим домом на Верхней Дуброве. Местным жителям пришлось просидеть без голубого топлива два с лишним дня. Люди рассказывают – из объявления, вывешенного на доме,