Больше всего выросла погрузка нефти и нефтепродуктов.

За январь-сентябрь 2023 года погрузка на Горьковской железной дороге выросла на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года и превысила 21,7 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба компании.С начала года грузооборот составил больше 129 млрд тарифных тонно-км (-3,5% по сравнению с январем-сентябрем прошлого года), грузооборот с учетом пробега порожних вагонов составил 162,5 млрд тонно-км (-3,6%).В целом за девять месяцев погружено:· нефти и нефтепродуктов — 7,3 млн тонн (+4,7%);· лома черных металлов — 816 тысяч тонн (+4,5%);· цемента — 2 млн тонн (+2,5%);· химических и минеральных удобрений — 1,5 млн тонн (-1%);· химикатов и соды — 1 млн тонн (-4,6%);· черных металлов — 1,9 млн тонн (-6,1%);· строительных грузов — 844 тысяч тонн (-7,2%);· промышленного сырья и формовочных материалов — 1,1 млн тонн (-7,6%);· лесных грузов — 2 млн тонн (-18,9%).В сентябре 2023 года погрузка превысила 2,3 млн тонн — это на 2,1% больше, чем в сентябре прошлого года. А грузооборот составил около 14 млрд тарифных тонно-км (-8,5%), с учетом пробега порожних вагонов — больше 17,4 млрд тонно-км (-7,5%).