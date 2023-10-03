Ольга Бузова поддерживает себя в форме. Даже пару лишних килограммов добавляет певице серьезных хлопот.

Ольга Бузова поддерживает себя в форме. Даже пару лишних килограммов добавляет певице серьезных хлопот.Ольга Бузова уже не первый год вход в первый эшелон отечественного шоу-бизнеса. Знаменитость умудряется держаться на плаву в любых условиях, а также реализует свой творческий потенциал в разных сферах, будь то телевидение или музыкальная сцена.Как и любой другой публичной личности, ей необходимо выглядеть привлекательно. Артисты продают не только свой талант, но и свой уникальный образ, который должен притягивать взгляды публики.Раз за разом при общении с журналистами Бузова возвращалась к теме лишнего веса. Так, на закрытом пресс-показе нового кино-клипа на песню "Позови" обмолвилась о пресловутых килограммах, передает ."Творог обезжиренный, а я — нет!", — эмоционально воскликнула звезда, после чего показала на живот на глазах у заинтересованной публики. Ольга отметила, что в данный момент не испытывает серьезных проблем с весом. При этом она сейчас активно готовится к своим шоу и новой программе, поэтому любой лишний килограмм будет сбивать артистку с намеченного пути."Я сейчас прихожу в форму и готовлюсь к своим шоу. Нужно быть худенькой, красивенькой", — цитирует знаменитость пресса. Отвечая на вопрос журналистов, Бузова отметила, что только спорт является для нее лучшей диетой.