Брат Хабиба Нурмагомедов прокомментировал заявление блогера Дани Милохина о готовности вступить в бой.

Брат Хабиба Нурмагомедов прокомментировал заявление блогера Дани Милохина о готовности вступить в бой.Четыре месяца спортивных тренировок известного блогера Дани Милохина не прошли даром. Благодаря им Милохин начал думать о том, что может шагнуть в ряды бойцов UFC. Каким образом эта мысль зародилась в голове юного парня, который любит надевать нежные платьица, остается неизвестным.Но факт остается фактом. Все обстоит именно так.Блогер решил пойти ва-банк и заявил на своей странице в соцсети, что готов вступить в бой с братом известного бойца Хабиба Нурмагомедова Усманом. Чем вызвано это заявление, не совсем понятно. Ведь серьезного опыта у Милохина в этом виде спорта нет, и он довольно травматичен. При этом Милохин заявляет, что его "сладенькая внешность" как раз поможет ему к спортивной карьере.Брат Нурмагомедова ответил на вызов поверившего в себя Милохина.Усман Нурмагомедов заявил, что "не знает, что на это ответить", – как пишет ,и предложил новоявленному спортсмену пройти все необходимые процедуры регистрации, чтобы было возможно обсуждать потенциальный бой, как пишет информационное агентство .Усман предположил, что заявление Милохина больше похоже на хайп, который тот делает на имени братьев Нурмагомедовых. И, скорее, речь идет о внимании СМИ, чем о реальном спарринге.