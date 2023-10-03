Брат Хабиба Нурмагомедов прокомментировал заявление блогера Дани Милохина о готовности вступить в бой.
Брат Хабиба Нурмагомедов прокомментировал заявление блогера Дани Милохина о готовности вступить в бой.
Четыре месяца спортивных тренировок известного блогера Дани Милохина не прошли даром. Благодаря им Милохин начал думать о том, что может шагнуть в ряды бойцов UFC. Каким образом эта мысль зародилась в голове юного парня, который любит надевать нежные платьица, остается неизвестным.
Но факт остается фактом. Все обстоит именно так.
Блогер решил пойти ва-банк и заявил на своей странице в соцсети, что готов вступить в бой с братом известного бойца Хабиба Нурмагомедова Усманом. Чем вызвано это заявление, не совсем понятно. Ведь серьезного опыта у Милохина в этом виде спорта нет, и он довольно травматичен. При этом Милохин заявляет, что его "сладенькая внешность" как раз поможет ему к спортивной карьере.
Брат Нурмагомедова ответил на вызов поверившего в себя Милохина.
Усман Нурмагомедов заявил, что "не знает, что на это ответить", – как пишет ,
и предложил новоявленному спортсмену пройти все необходимые процедуры регистрации, чтобы было возможно обсуждать потенциальный бой, как пишет информационное агентство .
Усман предположил, что заявление Милохина больше похоже на хайп, который тот делает на имени братьев Нурмагомедовых. И, скорее, речь идет о внимании СМИ, чем о реальном спарринге.