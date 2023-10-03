В середине лета канал ТНТ объявил о перезапуске ситкома о семье Букиных, новый сезон так и будет называться – Букины. Исполнитель главной роли Виктор Логинов поделился некоторыми подробностями истории, премьера которой ожидается в декабре.

В середине лета канал ТНТ объявил о перезапуске ситкома о семье Букиных, новый сезон так и будет называться – "Букины". Исполнитель главной роли Виктор Логинов поделился некоторыми подробностями истории, премьера которой ожидается в декабре.Снимать новый сезон "Букиных" начали в сентябре, к своим ролям вернутся все актеры, сыгравшие членов телесемейки — Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Исполнитель роли главы семейства подчеркнул, что был рад вновь увидеться с коллегами по сериалу "Счастливы вместе" во все тех же образах.Что примечательно, Виктор Логинов был уверен: с Геной Букиным покончено, к этой роли он больше не вернется. И дело даже не в том, что все актеры заняты в разных проектах, зачастую в разных уголках страны, а в том, что новая реальность серьезно отличается от середины нулевых, в которых и происходило действие сериала "Счастливы вместе".По словам актера, создатели ситкома несколько пересмотрели формат сериала, сделав его более многогранным, соответствующим современным реалиям, однако Логинов уверен, что постановщикам удалось перенести из позапрошлого десятилетия главное — обаяние персонажей и "ламповую" атмосферу. При этом артист готов к неоднозначной реакции зрителя, сообщает телеканал "". Несмотря на то, что одна из задач, стоящих перед создателями "Букиных" — сохранить прежнего зрителя."Это будет уже другая история", — объяснил Виктор Логинов.Кстати говоря, одет Гена Букин будет так же, как и раньше, однако отпустит бороду. Новый сезон "Счастливы вместе" (или первый сезон "Букиных" — что это именно будет на деле, пока не слишком ясно) будет состоять из десяти серий по 24 минуты каждая.